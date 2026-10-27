港鐵黃竹坑站上蓋海盈山現樓登場　驗樓師大讚用料做工上乘

鐵路上蓋住宅項目向來備受市場矚目與買家青睞。位於黃竹坑站上蓋的大型住宅港島南岸，憑藉優越的鐵路網絡與成熟的生活圈，成為近年港島區重點住宅地標之一。其中港島南岸第四期海盈山（La Montagne），目前已落成並以現樓形式發售。記者偕同資深驗樓師賴達明（明哥）實地前往海盈山第4B期驗收一個兩房現樓單位。經詳細檢查後，明哥讚賞該單位的整體用料質素與做工均屬上乘，評分高達 98 分。



兩站直達金鐘貫通全港

港島南岸位於港鐵黃竹坑站上蓋，住宅基座無縫連接港鐵黃竹坑站。住戶由黃竹坑站出發，前往金鐘站僅需兩個站，車程約7分鐘，並可於金鐘站輕鬆轉乘港島綫、荃灣綫及東鐵綫，快捷往返中環、尖沙咀、沙田以至羅湖與落馬洲，貫通港九新界及跨境口岸，出行更暢通無阻。

專屬通道 回家無懼風雨

住宅樓下即為大型商場 THE SOUTHSIDE，商場樓高五層，佔地約51萬平方呎，匯聚多元化餐廳、大型超市、戲院及各類零售商戶，隨時滿足住戶各類飲食及購物需求。商場內更設有兩條住客專屬通道，一條可直達中央會所，再經由中央會所前往各座住宅升降機大堂；另一條通道則直抵住宅升降機大堂，無論購物還是外出，均無懼風雨。

港島南岸是港鐵黃竹坑站上蓋住宅，基座是大型商場THE SOUTHSIDE。

住戶經商場內的專屬通道可前往中央會所，部分設施包括多用途運動場已經啟用。

現樓推售 主打兩房至四房

港島南岸由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展，而第四期海盈山（La Montagne），共兩座，合共提供800伙，其中全新推售的4B期提供368伙，部分優質單位可飽覽深水灣及壽臣山一帶的翠綠山巒，以及深灣與香港仔的優美海景。該期標準單位涵蓋兩房至四房戶，實用面積介乎484至1517平方呎，另設有特色單位。

高樓底採光佳

至於今次參觀的單位為第4B期1B座高層D室，實用面積484平方呎的兩房戶型，主要望內園。單位採用長方形客飯廳設計，間隔方正，並連接露台及工作平台。樓底高約3.15米，空間感十足，加上全屋配置落地玻璃窗，採光非常充沛。主人房間隔方正，並預留位置放置大衣櫃，而且兩間睡房均與客廳同向，景觀保持一致。

是次參觀的兩房單位，客飯廳屬長形設計，樓底高約3.15米。

主人房設有落地玻璃窗，將自然光線引入室內。

選用仿木地磚及天然石

用料方面， 浴室地面及牆身均採用高級天然石鋪砌，極具質感。 明哥更大讚全屋廳房地板均選用仿木地磚，視覺效果自然，同時兼具耐用與易於打理的特點。

浴室鏡櫃採用弧形設計配以柔和燈光，櫃內更貼心配置插座。開放式廚房設計實用，L形工作台面寬敞，廚櫃收納空間十分充足，並選用德國知名品牌Gaggenau的爐具、抽油煙機及雪櫃。

在驗樓過程中，明哥針對單位各項細節進行仔細檢查。結果顯示，單位在排水和門窗均無發現任何漏水問題，全屋亦無空心磚情況，玻璃同樣沒有崩花或氣泡，整體質素理想。

資深驗樓師賴達明表示，全屋選用仿木地磚，兼具耐用與易打理的優勢。

浴室地面與牆身均選用高級天然石鋪砌，用料講究典雅。

L形設計的開放式廚房收納空間充裕。

製冷機活門易於維修

明哥特別提到，放置於露台的製冷機設有檢查活門，開關相當方便 ，解決了過往部分項目開關困難的問題，有利於日後檢查與維修。整個單位僅發現極少數輕微瑕疵，包括大門門檻邊緣的膠邊、客房地腳線收口、主人房門有虛位以及廚房櫃門邊飾面輕微刮痕等。這些都是小瑕疵，預計一小時內即可執修完畢。

製冷機設有活門開關，方便日後檢查及維修之用。

優質會所及校網

住宅設有會所Club Cascade，會所面積連公用花園及遊樂地方佔地逾 4. 4萬平方呎，備受矚目的設施包括兩個各具特色的宴會廳、約25米室外游泳池、健身室、瑜伽室等。另外住客更可以享用港島南岸中央會所，面積超過8,000平方呎，設施包括多用途運動場及室內游泳池，為住戶提供優質的生活與休閒體驗。

度假式主題會所Club Cascade提供動靜皆宜的多元化設施。

住戶可在約25米室外游泳池暢泳。

會所設有兩個風格截然不同的多功能宴會廳，其中海山閣配備開放式廚房。

住宅同時位處優質校網，周邊涵蓋多間傳統名校，包括聖士提反中學和聖保羅男女中學附屬小學，另有超過10間頂尖國際學校，包括IB狀元搖籃的香港加拿大國際學校及新加坡國際學校，教育資源豐富。

另外，除了具備完善的寫字樓和酒店配套外，住宅亦鄰近深灣遊艇會、香港仔遊艇會、香港鄉村俱樂部及香港哥爾夫球會等頂級私人會所，社區發展成熟，生活與休閒配套一應俱全。