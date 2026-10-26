新盤分散二手購買力　十大屋苑僅6宗　太古城連續4個周末「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得6宗成交，較上周末9宗減少33.3%，當中有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點持續集中於新盤市場，主要由於發展商開價克制，吸引買家入市。本周末三個新盤同步開售，銷情十分理想，其中兩個新盤更即日沽清，帶動一手市場兩日錄得逾340宗成交，吸納大量市場資金及購買力。受新盤搶客影響，二手市場購買力被攤薄，導致成交回落。



港島區方面，康怡花園本周末錄得1宗成交，為P座中層12室，實用面積616平方呎，三房間隔，以880萬元沽出，實用呎價14286元。

中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，太古城本周末零成交，已連續4個周末「捧蛋」。由於近期新盤湧現，加上區內業主持貨力強，叫價態度硬淨，導致二手交投放緩。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄1宗成交，為二期百老匯街50號中層B室，實用面積959平方呎，三房間隔，以1040萬元沽出，實用呎價10845元。

美孚新邨

新界區方面，周末嘉湖山莊錄得1宗成交，較上周末減少2宗，跌幅66.7%。最新錄美湖居7座低層B室成交，實用面積623平方呎，採3房套房間隔，成交價538萬元，實用呎價8636元。原業主於2013年8月以356萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出賬面獲利182萬元，單位升值51%。

映灣園本周末錄得1宗成交，為3座高層D室，實用面積611平方呎，採3房間隔，成交價618萬元，實用呎價10115元。原業主於2010年以280萬元購入單位，持貨約16年，是次沽出賬面獲利338萬元，單位升值1.2倍。

嘉湖山莊。(資料圖片)

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