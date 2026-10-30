房屋局｜一手潛在供應重上10萬伙　按季回升4000伙

據房屋局最新數據，截至2026年9月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10萬伙，較對上一季回升約4,000伙。



奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，今年第三季香港新盤銷售較上半年略為放慢，令貨尾量不變維持約1.9萬伙，預計下半年成交量會比上半年明顯回落，按月較上半年回落兩至三成。



一手貨尾單位維持1.9萬伙

細分各個類別，已落成但未售出一手貨尾單位有約1.9萬伙，按季持平。期內興建中而未售出的樓花單位，錄得約6.2萬伙，按季上升約1,000伙。

至於已批出土地（熟地）可隨時動工興建的單位，有約約1.9萬伙，較對上一季大幅增加約3,000伙。

今年第三季私人住宅施工量只錄約2,800伙，較今年第二季約5,600伙，大幅減少約50%；第三季落成量約1,700個單位，按季下挫約73.4%。

一手私人住宅供應量。（房屋局資料）

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。（資料相片）

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，今年第三季香港新盤銷售較上半年略為放慢，令貨尾量不變維持19,000 伙，而已批出土地上可隨時動工單位數目亦按季上升3,000伙，加上建築中的私人單位按季上升1,000伙，令未來三至四年整體供應數字按季上升4,000伙至10萬伙。

第三季香港新盤銷售略為放慢

他估計今年住宅施工量會在15,000伙左右，而落成量保持平穩，全年共約12,000至13,000伙。由於供應充足，相信未來一兩季內官地拍賣方面仍以中小型住宅地為主，雖然近期官地拍賣有遠超市場預期價錢的核心地段成交，但整體而言發展商仍不急於高價搶地。

料下半年成交量會明顯回落

他又指，現時市場仍受息口走勢不明朗及購買力不足等因素影響市場氣氛下，下半年成交量會比上半年明顯回落，按月較上半年回落兩至三成。

私樓施工量。（房屋局資料）

私樓落成量。（房屋局資料）

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