十大屋苑周末錄8宗成交　按周回升33.3%

十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末6宗回升33.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本週末一手市場未有新盤銷售，部份購買力回流二手，10月份一手市場共錄得逾1,700宗成交，較上月錄約兩成多增長，近期多個一手新盤開始進行軟銷工作，料於月內登場，日前美國議息未有加息，屬市場預期之內，對樓市起支持作用，料短期內買家於一手及二手市場兩邊游走，比較及選購心儀放盤，料帶動整體交投。



港島區方面，本周末海怡半島錄得3宗成交，交投暢旺，包括25座中層A室，實用面積513平方呎，2房間隔，最新以755萬元成交，折合實用呎價14,717元。

海怡半島

九龍區方面，近期交投氣氛正面，美孚新邨本周末錄2宗成交，包括二期百老匯街48號高層A室，實用面積968平方呎，三房間隔，以1,208萬元沽出，實用呎價12,479元。

美孚新邨

新界區方面，本周末嘉湖山莊錄得2宗成交，較上周末增加1宗。最新美國議息結果未有加息，屬市場預期之內，整體交投氣氛正面，帶動買家入市信心，料本月交投向好。

嘉湖山莊。(資料圖片)

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