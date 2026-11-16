股市偏軟、加息憂慮致買家趨審慎　十大屋苑6宗成交按周持平

十大屋苑本周末錄得6宗成交，交投量與上個周末持平，呎價則普遍上升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末紅磡新盤展開第三輪銷售，銷情依然不俗，帶動部分向隅客回流二手市場尋寶；惟受近期股票市場表現偏軟及美國加息憂慮影響，買家入市態度轉趨審慎，預料短期內一、二手樓市將繼續平穩橫行。



港島區方面，三個指標屋苑中，只有太古城錄成交，太古城順安閣高層F室，實用面積580平方呎，採2房間隔。單位早前以960萬元放售，最新估計以呎價約1.6萬元售出。原業主於2000年以248萬元購入單位，持貨26年，是次轉手估計獲利頗豐。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，黃埔花園周末錄1宗成交，與上周末一樣。成交單位為9期2座中層F室，實用面積612平方呎，最新以808萬元成交，折合實用呎價13,203元。據了解，原業主於1999年以288萬元買入單位，持貨27年，是次轉手賬面獲利520萬元，單位升值1.8倍。

新都城本周末錄1宗成交，與上個周末持平，成交單位為2期7座中層B室，實用面積363平方呎，採2房間隔，最新以575萬元成交，折合實用呎價15,840元。

黃埔花園。（資料圖片）

新界區方面，東涌映灣園本周末錄2宗買賣成交，平均實用呎價9,992元。成交包括9座中層F室，實用面積563平方呎，2房間隔，成交價564萬元，折合實用呎價10,018元。另一宗為11座高層G室，實用面積757平方呎，3房1套間隔，最新以755萬元成交，折合實用呎價9,974元。

本周末市場錄得1宗沙田第一城買賣成交，單位為9座低層H室，實用面積327平方呎，2房間隔，成交價440萬元，折合實用呎價13,456元。據了解，原業主於2017年以479.8萬元購入單位，持貨9年，是次轉手賬面蝕讓39.8萬元，約8.3%。

東涌映灣園。（張浩維攝/ 資料圖片）

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