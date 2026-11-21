最近網上社交平台上有一張報告截圖引起不少人討論，有網民看見環聯（TU）信貸報告上寫著「1/2643分」，但明明自己信貸額總額為零，以及查詢紀錄16次，因而感到十分疑惑，問「白紙冇借過錢，點解TU咁低？」，這反映出不少人對信貸報告的常見誤解，亦隨時成為置業上車路上意想不到的絆腳石，影響按揭申請。

首先必須釐清，當中顯示的「1/2643分」其實是信貸評分，而非信貸評級。之所以會出現「1分」這種極低分數，主要反映了申請人是一張信貸「白紙」。

不少人理財觀念相當傳統，以為從不借錢、從不欠債，就代表著財務健康與自律。然而，這套觀念套用到申請按揭時卻有反效果——這種過分清白、與信貸產品絕緣的「好學生」，非但未能為按揭申請加分，對TU而言，由於名下完全沒有任何信用卡或貸款紀錄，缺乏過往數據去評估其財務紀律，因此無法給予正常信貸分數。

信貸查詢有「軟」「硬」之分

除了「白紙」本身之外，報告中顯示的16次查詢紀錄亦值得注意。信貸報告的查詢大致可分為「軟查詢」與「硬查詢」兩種。所謂「硬查詢」（即信貸申請查詢），是指當申請人主動申請信用卡、私人貸款或按揭時，授權機構翻查其信貸報告，這類紀錄會直接影響信貸評級，若短期內頻繁出現更會被視為資金周轉緊絀的警號。

相反，「軟查詢」（即其他信貸查詢）則包括個人查閱自己的報告、銀行內部因檢視信用額或提供優惠而作的定期審查等等，這類查詢不會影響評級。但若果那16次查詢屬於頻密的硬查詢，對TU評分自然會造成顯著負面影響。

信貸「白紙」在申請按揭時確實會遇到不少難題。銀行審批按揭申請時，非常重視借款人過往的還款習慣及誠信。面對完全沒有信貸紀錄的「白紙」申請人，銀行風險管理部門難以推斷其未來的還款表現，難免存有疑慮，極端情況甚至會拒批按揭貸款。

要改善這個情況，最直接方法是主動建立信貸紀錄，例如先申請一兩張門檻較低的信用卡，並在日常消費後準時還款，逐步累積良好的信貸數據。

I級或以下難獲批按揭

坊間有些意見認為，銀行對於信貸「白紙」往往會收取較高利息。不過據筆者了解，情況未必盡然。一般而言，銀行會針對過往曾拖欠信用卡欠款、逾期還款等個案，施以較高的按揭利率或削減現金回贈率等，以平衡借貸風險。對銀行來說，這些不良借貸紀錄人士，其風險指數遠高於「白紙」。所以後者只要建立良好的還款紀錄，申請按揭將遠比有不良借貸紀錄人士順暢得多。

至於更嚴重的情況，例如申請人曾經破產或逾期不還款等，令信貸評級低至I級以下，大部分傳統銀行基於嚴格風險考量，根本不會批出按揭。因此，在籌備置業過程中，預先查閱並好好維護個人信貸報告，絕對能夠確保未來順利上車置業。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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