【十大屋苑／藍籌屋苑／中原】十大屋苑本周末錄得9宗成交，屬於5周高位，較上周末增加12.5%。十大屋苑最近9個周末成交均保持於5至9宗水平徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市平穩向好，市場以用家主導，受惠於一手新盤接連採低開策略，成功釋放積聚的購買力，帶動買家同步於一、二手市場兩邊尋寶。在剛性需求支持下，一、二手市場均錄得穩健承接，呈百花齊放局面。



港島區方面，本周末太古城錄得2宗成交，全月累計錄得9宗成交，較上月6宗增加50%。最新成交為智星閣高層D室，實用面積502平方呎，兩房間隔，以875萬元成交，實用呎價17430元；另周六錄得一宗無契樓成交，為東海閣低層 A 室，實用面積 739 平方呎，採3房2廁間隔，座向東北，客廳外接公家平台，外望鰂魚涌公園及泳池景。累減 120 萬元，以 780 萬元成交，實用呎價 10555 元。

太古城。（黃偉民攝）

九龍區方面，黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周末多1宗，增幅1倍。新成交包括2期2座高層B室，實用面積466平方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實用呎價15665元。

黃埔花園。（資料圖片）

新都城本周末零成交，本月至今僅錄5宗成交。油塘新盤新一期續以低價搶攻，加上環球股市下挫，買家觀望情緒升溫，暫緩入市，導致二手交投受壓。

新都城。（資料圖片）

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