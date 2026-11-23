周末未有全新一手大型項目首輪開售。過去兩日（21日、22日）新盤市場共錄得約30伙，較上周的76伙下跌約60%。當中紅磡瑅海即日沽出17伙，兩房呎價逾3.1萬元，創項目呎價新高。另山頂豪宅御峯拆售一伙複式大宅，以1.36億元沽出，呎價約58,300元。



瑅海半個月沽359伙 套現近33億

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）上周六展開新一輪銷售，即日沽出17伙。當中2座29樓A5單位，實用面積505平方呎，屬兩房間隔，以1,574.72萬元沽出，呎價達31,183元，創項目最高成交呎價新高。瑅海開售半個月，已售出359伙，套現近33億元。

紅磡重建項目瑅海。（發展商提供）

換樓客1450.6萬買33清水灣兩房

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期同樣錄一宗成交，涉為第2座37樓G室，實用面積504平方呎，屬兩房連工作間間隔，獲換樓客以1,450.6萬元接承，呎價28,781元。

牛池灣大型發展項目33清水灣。（黃祐樺攝）

薈淳沽三伙 吸金2027.6萬

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」沽三伙，吸金2027.6萬元，屬開放式及兩房間隔，涉及實用面積202及376平方呎，成交價為460萬元至788.8萬元，呎價20713至22,772元。

黃大仙重建項目薈淳。（資料圖片）

御峯1.36億沽複式大宅

市場亦錄零星大額成交，當中由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯，新近拆售部份單位，周末以1.36億元沽出一伙33樓A室複式大宅，實用面積約2,337平方呎，呎價約58,300元。

據知，單位上、下層的房間均可按需要打通，合併後的房間面積可達約520平方呎。恒隆地產表示「御峯」持續接獲租賃及洽購查詢，是次成交反映買家對項目地段、景觀及居住空間的認同。

山頂豪宅御峯。（發展商提供）

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