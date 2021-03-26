富豪西營盤尚瓏公布樓書　面積483呎可間三房

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-26 15:21

富豪酒店集團〈0078〉發展的西營盤單幢盤尚瓏，今日（26日）上載樓書，項目涉及130伙，戶型由開放式至三房間隔，一房戶佔逾4成，面積由205至483平方呎不等。

戶型間隔方面，119伙為標準單位，另有11伙為特色戶。當中，開房式戶涉14伙，佔10.8%；一房戶涉58伙，佔44.6%；兩房戶涉48伙，佔37%；三房戶涉10伙，佔7.7%。此外，6樓至20樓設計一梯六伙，屬開放式至兩房戶；21樓至29樓設計一梯五伙，戶型由一房至三房戶。

富豪國際酒店集團執行董事范統表示，由於尚瓏屬於舊契重建項目，故毋須申預售樓花同意書。項目原定於上年12月開售，不過由於需時完善示範單位，故項目最快在復活節假期後上載首張價單，最快4月底推售。

范統料通關後樓市反彈力強

范統續指，對項目有信心，因項目伙數不多，相信市場能吸納單位。至於定價則反映項目特質，及考慮該區新盤不多的因素。至於樓市走勢方面，范統指在低息環境及隨新冠肺炎疫情受控的情況下，他預料香港通關後，樓市反彈力強。

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項目最細單位為5樓D室連平台特色戶，實用面積205平方呎，採開放式間隔，設有平台121平方呎。而最大單位31樓B室連天台特色戶，實用面積483平方呎，三房間隔，設有天台429平方呎。

5樓A及D室設特大平台

此外，項目5樓的A室及F室，實用面積393及390平方呎，兩單位分別設有691及557平方呎的平台。即兩個單位的平台也大於單位實用面積。