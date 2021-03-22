新盤戰報｜維港滙天池屋1.17億沽　21 BORRETT分層戶1.5億成交

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-22 18:29

新盤市場今日（22日）連錄多宗大額成交。由會德豐等牽頭發展的西南九龍維港滙 I 今日透過招標售出四伙，當中包括三伙大單位及一伙頂層複式戶，單日套現逾2.3億元。

維港滙 I 單日吸金逾2.3億

其中，特色複式戶連泳池單位位於1座27樓及28樓A室，面積2,189平方呎，連923呎平台及851呎天台，屬四房四套間隔，以1.1788億元成交，呎價53,850元，創項目成交價及呎價新高。

另外三伙大單位為1座26樓A室，面積1,385平方呎，連50平方呎露台，屬四房兩套間隔則王間隔，以4,991.62萬元成交，呎價約36,040元。另1座16樓B室及26樓B室，分別以3,033.6萬及3,345.526萬元成交，面積同屬948平方呎，呎價32,000元及約35,290元。

21 BORRETT ROAD分層戶1.5億成交 呎價7萬

至於長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD上周五（19日）以招標形式推出一伙標準分層戶，今日錄成交。該15樓2室，以1.5078億元成交，連兩個車位，呎價7萬元。

單位面積2,154平方呎，屬四房間隔，設有563平方呎露台及16平方呎工作平台。據招標文件顯示，上述單位的每月管理費22,344元，折合每呎近10.4元，另每季地稅約12,573元。

ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.1億沽

此外，信和置業（0083）與中電（0002）合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，今日亦以招標售出一伙頂層連平台特色戶，為1座22樓A室，面積3,330平方呎，連267平方呎露台及537平方呎平台，成交價為2.138億元，連三個車位，呎價約64,204元，屬項目成交價次高。

ST. GEORGE'S MANSIONS共設五伙特色戶，目前已售出兩伙。其中一伙頂層連天台特色戶，為1座23樓A室，於去年10月以2.38億元成交，呎價71,471元。

尚悅‧天城洋房2530萬成交

新界方面，恒地（0012）發展的元朗洋房尚悅‧天城，7號洋房，今日招標售出，連車位成交價2,530萬元，洋房面積約1,789平方呎，連432平方呎天台及523平方呎花園，呎價約14,142元。