中原施永青： 政治局勢逐漸「定型」　全年樓價看升15％

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-31 19:27

中原集團主席施永青今日出席活動時表示，去年樓市雖受疫情及政治等因素影響，但樓價未有大跌，隨多種不利因素開始明朗化，政治局勢逐漸「定型」，加上客源增幅比盤源增幅大，故維持全年樓價上升15%的預測，料第二季升幅會較第一季更明顯。

就全國人大常委會昨（30日）通過新修訂的《基本法》附件一和二，改革香港特區選舉制度，施永青認為「一國兩制」仍然存在，「啲人話一國兩制已死，可以死咁多次，即係其實未死。」他續指，香港仍奉行資本主義、私有產權及普通法，港人相對內地仍擁有較大的人身自由，更笑言「想移民嘅（香港人）仍然可以移民，中原有移民部。」

中港通關後 舖市有望「見底」

他認為，過往特區政府的處理手法不夠決斷，是導致社會撕裂的主因。隨疫情好轉，國安法及新選舉制度有定案，反對派相繼「知難而退」，料再現2019年情況的機會相當低。

施永青又認為，現時的舖市表現屬「重災區」，假若中港兩地通關，中國政府容許部分內地遊客來港消費，他預期舖市或於今年下半年或明年好轉，舖位租金及價位可望見底。

中原集團昨公布2020年度全年營業額為160億元，其中，香港住宅部營業額近38.8億元，稅後盈利3.4億元。