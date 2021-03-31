單位直撃｜內地客2.4億沽貝沙灣靚裝洋房　持貨十年大賺1.2億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-31 14:14

港島豪宅屋苑錄大額洋房成交，有內地業主以2.4億元沽出薄扶林貝沙灣一幢海景洋房，持貨約十年多，帳面升值逾一倍，大賺超過1.2億元。

洋房月租30萬 新買家回報僅1.5厘

據土地註冊處資料，上述洋房為貝沙灣5期一幢雙號洋房，本月初以2.4億元易手。資料顯示，新買家名字為國語拼音，在是次交易中支付1,020萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，意味買家以首置名義入市。

上述洋房樓高三層，實用面積3,750平方呎，採四房四套間隔，是次成交呎價6.4萬元。據悉，目前該洋房以每月約30萬元租出，即呎租約80元，新買家回報僅1.5厘。

↓洋房內貌直撃↓

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原業主為內地客 從事貿易生意

洋房原由兩名人士持有，其英文名字均為國語拼音，據區內代理指，原業主為從事貿易生意的內地人，於2010年10月以1.1668億元購入洋房，近年把洋房推出放盤，叫價約2.5億至2.6億元，現下調逾千萬元易手，成交價較約十年前的購入價比，帳面仍獲利逾1.2332億元，升值約1.05倍。

參考貝沙灣第5期，由29間獨立屋組成，業主不乏明星名人，如周潤發於2010年以約2.3億元購入貝沙灣5期雙號獨立屋；古天樂亦於2009年以約1.26億元購入另一幢5期雙號獨立屋，樓高三層，實用面積近4,200平方呎。

參考5期對上一宗洋房成交已是2017年，有一雙號屋以2.05億元沽出。