五天長假期三盤齊推　涉及148伙　較往年復活節遜色

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-01 20:00

三個九龍新盤搶佔復活節五天「黃金檔期」。截至今日（1日）止，暫有三個新盤定於本周日（4日）推售，價單形式連同招標，涉及合共148伙。惟相比過往如2017、2019年，復活節假期有6、7個新盤齊推，涉及伙數200、300多伙相比，今年稍為遜色。

利奧坊‧凱岸周日賣20伙貨尾

其中，恒地（0012）旗下旺角利奧坊‧凱岸，尚餘部分貨尾，昨晚加推7號價單，涉及45伙，定於本周日發售20伙。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，7號價單包括14伙開放式、29伙一房戶及兩伙兩房戶，價單定價由603.4萬至1,401.4萬元，價單呎價由30,016元至35,990元，折實售價介乎543.06萬至1,261.26萬元，折實呎價由27,014元至32,391元。

至於周日推售的20伙，包括12伙標準單位，8伙為特色戶，三伙屬兩房戶，17伙屬一房戶，折實售價由681.12萬至1,261.26萬元，折實呎價由25,683元至30,999元。項目至今累售出419伙，估全盤514伙的近82%，套現近28億元。

韓家輝表示，新加推的7號價單涉45伙，折實售543.06萬元起。（發展商提供）

西南九龍維港滙 III 周日賣78伙

此外，會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 III，定於本周日推售70伙，另外有8伙招標推售。項目將於本周日中午截票，同日即場抽籤。

周日以價單推售的70伙，面積由277至524平方呎，包含開放式至兩房戶，折實售價由666.88萬至1,300.24萬元，折實呎價由24,075元至28,076元，折實平均呎價25,771元。

啟德GRANDE MONACO發售50伙

另外，同由會德豐地產發展的啟德GRANDE MONACO，同樣於本周日賣50伙，包括價單形式發售37伙，折實售價由847.1萬至2,145.4萬元，折實呎價22,964至27,564元，折實平均呎價25,036元。同日又安排推13伙招標，包括高座第1A座A室、低座A座地下連花園A室以及頂層連天台A室。

香港置業昨公布，於4月2日至6日期間，首8名經該行購買GRANDE MONACO指定三房及四房的買家，可獲贈價值5,000元家電禮券，合共總值4萬元。