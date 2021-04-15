啟德THE HENLEY誓師大會　逾千名代理毋懼疫情出席｜溫多娜手記

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-04-15 20:20

多個新盤佈署銷售，恒地（0012）旗下啟德大型項目THE HENLEY，三期共涉1,184伙。發展商曾指，單是建築設計共花逾三年時間，加上伙數多，故為集團重點項目，發展商今日（15日）於九龍灣國際展貿中心舉行誓師大會，出席的代理人數逾千人，毋懼疫情，場面墟冚。

誓師大會由恒地營業（一）部總經理林達民主持，以一身「占士邦」造型登場，介紹項目詳情。除現場參與，發展商亦有開放Facebook直播，供其他代理「線上參加」。

有出席的代理指，由於該項目屬啟德發展區第二區「最靚嘅地段，最靚嘅地盤」，故已獲不少客人查詢。對上一次亦有舉辦誓師大會的啟德項目已為兩年多前，當時規模亦十分盛大。

舉辧活動公司：符合法例規定

據九展網站顯示，是次誓師大會地點為6樓的多用途展貿廳，每個可容納1,000至1,600人不等。舉辧此活動之公司表示，是次使用的展貿廳，如果以劇院式座位安排，最多可容納1,500人，根據現時政府疫情措施安排，最多可容納75%，即1,100人。此活動之場地只設1,088個座位，每排4個連座，每組座位設有1.5米間距，符合法例規定。

會場亦做足防疫措施，如量度體温、消毒、健康申報表填寫、掃描安心出行或填紙方可入場，場內座位表亦符合政府要求。