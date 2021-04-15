屯門御海灣 II 首批88伙　折實均價1.84萬　一房戶折實售568萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-15 17:06

新地（0016）屯門御海灣 II 本周二（13日）上載樓書後，今日即公布首張價單，涉及88伙，佔全盤單位總數406伙的22%。單位面積由299至433平方呎，包含一房及兩房，價單定價由727.95萬至1,060.47萬元，折實售價介乎567.8萬至827.16萬元，至於折實呎價由16,186元至20,380元。整批折實平均呎價18,419元。

兩房戶最平折實700萬有找

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御海灣 II 定價參考御海灣第一期，由於一期平均成交呎價逾1.86萬元，故屬原價推出，她形容為「海景靚價」。她預料最快下周開售，示範單位將於本周六（17日）開放予公眾參觀及開始收票。

新地2015年以13.19億投得地皮

間隔方面，是次並沒有推出開放式戶，而是一房、一房半及兩房戶，一房及兩房比例各佔一半。項目最平一伙為1座3樓Q單位，面積299平方呎，一房，折實售價567.8萬元，折實呎價18,990元。兩房最平為1座3樓B室，面積420平方呎，折實售價679.8萬元，折實呎價16,186元，此室亦是首批呎價最低一伙。

御海灣 II 位於的屯門海皇路23號地皮，由新地在2015年以13.19億元投得，每呎樓面地價約3,720元，較同區另一新盤弦海每呎樓面地價2,997元，貴約24%。

御海灣 II 由新地在2015年以每呎樓面地價約3,720元投得，較同區另一新盤弦海貴約24%。（圖為弦海外貌）

折實均價較一期首批貴6%

參考去年7月推出的御海灣 I，首批88伙折實平均呎價17,377元，御海灣 II 較之貴6%；同系御半山 II 期2019年11月推出，首批涉108伙折實均價15,166元，2017年推出的珀御，首批68伙，折實均價12,748元，御海灣 II 分別較之貴21%及44%。至於由莊士中國（0298）於2018年推出的弦海，首批75伙折實均價15,791元，御海灣 II 較之貴17%。

二手方面，參考御海灣 II 附近的二手屋苑近期呎價，據中原地產數字，如樓齡九年的瓏門二手成交呎價約17,600元、 樓齡四年的䨇寓約16,600元、樓齡兩年的城點約18,600元。