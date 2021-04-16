CCL報179.95點　按周跌0.75%　黃良昇：升勢可否擴大仍有待觀察

撰文：黃皓琳
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中原城市領先指數CCL最新報179.95點，按周跌0.75%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，近6周計，四大整體指數持續一周齊升，一周齊跌。新春長假後6周，CCL升幅温和，累升1.57%。四大整體指數中，豪宅升勢較突出，CCL（大型單位）累升3.12%、CCL（中小型單位）累升1.28%、及CCL_Mass累升0.97%。下周指數開始反映復活長假的市況，CCL的升勢能否加快，升幅可否擴大，仍有待觀察。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.10點，按周跌0.75%。CCL（中小型單位）報180.12點，按周跌0.71%。 CCL（大型單位）報179.05點，按周跌0.96%。CCL、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）連續6周於180點附近企穩， CCL_Mass連續6周於182點附近企穩。
四區樓價走勢反覆升跌
四區樓價三升一跌及三跌一升，6周內分別出現3次及2次，四區樓價走勢各自反覆升跌，但整體走勢仍然向上。近6周計，九龍CCL_Mass升幅顯著，累升2.66%。同期新界西累升2.12%，新界東累升1.39%，港島累跌2.40%。
九龍CCL_Mass報180.04點，創38周新高，按周升0.97%，連升2周共0.98%。港島CCL_Mass報181.42點，上周急升後，今周回軟，按周跌3.47%。新界東CCL_Mass報192.93點，按周跌0.11%，企穩193點水平。新界西CCL_Mass報167.19點，按周跌0.58%，企穩168點水平。