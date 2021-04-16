會德豐地產中標港鐵黃竹坑站最後一期　梁志堅：看好區內前景

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-16 17:59

港鐵公司（0066） 宣布，黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期，由會德豐地產投得。是次為會地首度進駐黃竹坑區住宅項目。

除上述第六期中標結果公布，「港島南岸」全數六期發展也名花有主，於區內擁有最多項目為嘉里（0683）及信置（0083）等的合組財團，取得第二期及第四期發展，成為大地主。至於本地大型發展商新地（0016）及恒地（0012）則未能成功插旗。

梁志堅：與港鐵具合作經驗

會德豐地產主席梁志堅表示，集團非常高興投得地皮，配合「躍動港島南」計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，潛力優厚，集團十分看好區內前景。加上會德豐地產發展住宅項目經驗豐富，並擁有與港鐵合作經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。

會德豐地產主席梁志堅表示，集團十分看好港島南區前景。（資料圖片）

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地、恒地、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎，提供約700至750伙住宅單位。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。

翻查資料，會德豐地產過去在黃竹坑站只有發展非住宅項目，如區內甲廈One Island South，於2012年落成。

圖為黃竹坑港島南岸各期數的布局，第六期最靠近港鐵站。（港鐵圖片）

嘉里及信置合資奪兩期 成「港島南岸」大地主

「港島南岸」分六期發展，其中第二期及第四期由嘉里及信置合組財團奪得，成為區內大地主，而第四期合組財團組合更包括太古地產（1972）。兩項目預計分別提供550至600伙，以及800伙。

其他項目則分別由不同發展商持有，如第一期由路勁（1098）夥拍平保（2318）奪得，項目已命名為晉環，今日（16日）已公布樓書，預計下周開價，項目提供800伙。而第三期則為長實持有，規模最大，提供1,100至1,200伙。

新地恒地未插旗「港島南岸」

至於第五期由新世界發展（017）夥拍帝國集團、資本策略（0497）及麗新發展（0488）合組之財團成功投得，涉及伙數不多於1,050伙。而本地大型發展商新地及恒地則未能成功插旗。