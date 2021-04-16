單位直撃｜藝人Dada荃灣海之戀三房戶1528萬沽　四年帳賺「三球」

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-16 21:10

市場屢錄名人沽貨個案。據市場消息透露，藝人陳靜（Dada）持有的荃灣海之戀7座中層A室，新以約1,528萬元售出，呎價約19,665元。

據了解，上述單位實用面積約777平方呎，屬三房間隔，陳靜在收樓後，一直將單位作收租之用，原以月租約2.68萬元租出，不過單位已在近日交吉。單位在上年12月已開始放盤，叫價1,568萬元，最終減價40萬元易手。

2017年一手買入單位 成交價高估值5.6%

資料顯示，陳靜於2017年以1,224.8萬元一手買入上述單位，持貨近4年，帳面升值303.2萬元或約25%。據網上銀行估價資料，滙豐、恒生銀行對上述單位的估值均為1,447萬元，即最新成交價較估價高81萬元或約5.6%。

海之戀第一期於2017年推出，首張價單涉216伙，折實平均呎價15,772元，較當時同區樓盤的市價近一成，而陳靜買入的單位，亦屬首張價單，當日開售時引來多組買家現身售樓處揀樓，場面墟冚。

事實上，陳靜不時亦有投資物業，如於2010年買入長沙灣泓景臺一伙單位，持貨約三年便沽貨，帳面賺142萬元，及於2012年以逾350萬元，一手買入入深水埗景怡峰的單位。

陳靜曾在2012年憑電影《低俗喜劇》中飾演「爆炸糖」一角，取得香港電影金像獎的「最佳女配角」，陳靜亦入圍美國電影評論網站TC Candler 「全球百大美女2020排行榜」。