DONKI兩年開8間　一分店單月近8000萬營業額　本地薑九年削55分店

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-15 08:15

肺炎疫情下，日用品及食品零售生意「疫市」跑出，主打「日本直送」產品的店舖更是大受港人追捧，競爭激烈。代表之一有近年在港大熱的「過江龍」驚安之殿堂（DON DON DONKI），每逢新店開張，定必吸引大批市民「朝聖」。反觀同樣主打日本零食的「本地薑」，疫下開店取態審慎，個別於過去數年間，原來已悄悄削減七成分店。

將軍澳分店營業額單月逾4200萬

DONKI近兩年在港的風頭，可謂一時無兩。自2019年中首度進駐香港市場，在尖沙咀美麗華開設第一店，其後積極部署擴充，目前在港已有7間分店，全數舖位逾萬呎，下一間將登陸屯門市廣場。早前有指，DONKI計劃於2024年6月前在港設置24間分店，料成日本以外，亞洲最多分店的城市。

極速擴充背後，當然有強勁的營業額支持。據日本總公司的業務發展計劃， DONKI的將軍澳Monterey Place分店，去年12月營業額達5.9181億日圓（約4,225萬港元）。

此外，去年7月份單月計，銅鑼灣名珠城店的營業額更高達10.8802億日圓（約7,765萬港元）；荃灣海之戀商場分店的營業額8.602億日圓（約6,138萬港元）；尖沙咀美麗華廣場分店的營業額為5.7989億日圓（約4,139萬港元）。相比台灣唯一分店西門店，半月營業額2.51億日圓（1,790萬港元 )，香港表現明顯跑贏。

阿信屋擁173間分店 「現階段不宜冒進」

不過，亦非所有主打日本食品的品牌都能在疫市突圍。其中，從日本、韓國等地進口食物的「本地薑」759阿信屋，自2010年創辦至今有十年，在港擁有約173間分店。惟據759阿信屋的母公司CEC國際（0759）去年中期業績提及，品牌已關閉9間分店，同時另覓舖位新開5間分店，其中3間分店去年開業。

中期業績又指，分店網絡方面，現階段不適宜冒進，但集團仍會按經營數據，於各個住宅區尋找合適新店位置。

零食物語九年分店大減近70%

至於屬四洲集團（0374）旗下、在港已有二十四年歷史的零食物語，1997年開設第一間分店，算是本地連鎖式售賣日本零食的「始祖」。有別於DONKI及759阿信屋，零食物語的貨品種類集中為乾貨零食，舖面一般亦較前兩者為細，分布於商場及港鐵站內。

2012年零食物語曾擁多達約80間分店。不過，據零食物語的網頁，品牌今年只餘下25間分店，包括因開拓不同客源而設立的雪糕物語，涉7間。換言之，九年間零食物語分店數目大減55間或近七成。

除食品以外，日本美妝品專門店cosme STORE早在兩、三年前亦已密密攻港，短短一年半間（2018年6月至2019年12月）開設6間分店，分布於尖沙咀、屯門、上水、將軍澳、旺角及銅鑼灣，主要售賣護膚及化妝品。