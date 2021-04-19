路勁黃竹坑站晉環本周開價　首批至少160伙｜示範單位直擊

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-19 19:30

路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，進入銷售直路，預計本周內開價。發展商今日（19日）開放三個示範單位予傳媒參觀，包括兩個交樓標準及一個連裝修示範單位。

58個四房戶擬招標形式推出

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環已上載樓書，預計本周內開價，同時開放展銷廳予公眾參觀。該盤首張價單將提供至少160伙，預計以兩房及三房戶為主，定價將參考南區一帶豪宅。她又指，該盤提供58個四房戶，料以招標形式推出。

路勁地產封海倫表示，晉環首張價單涉至少160伙，以兩房及三房為主，定價將參考南區一帶豪宅。（發展商提供相片）

發展商今日開放的三個示範單位，包括第1座（1A）28樓A單位，分別設連裝修示範單位及交標標準單位，該戶型實用面積1,205平方呎，採四房雙套間隔。

↓第1座(1A)28樓A單位、連裝修示範單位↓

+ 10 + 10 + 10

↓第1座(1A)28樓A單位、交樓標準示範單位↓

+ 7 + 7 + 7

此外，餘下一個示範單位屬交樓標準，以2座(2B)28樓A單位為藍本搭建，實用面積856平方呎，採三房連套房間隔。

↓2座(2B)28樓A單位、交樓標準示範單位↓