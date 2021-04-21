何文田傲玟1.2億複式大宅　成交9日即錄撻訂　料買家損失605萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-21 19:59

高銀集團旗下新盤何文田傲玟，原於上周二（13日）以招標形式售出一伙複式單位，作價逾1.211億元，成交呎價達5萬元，為項目首宗特色戶成交，創下項目新高價。不過，買家已選擇撻訂，料損失5%訂金，涉及逾605萬元。

涉及單位為1座28樓及29樓C室，實用面積2,422平方呎，屬四房間隔，設有817平方呎天台、21平方呎平台，買家採用建築期付款計劃。不過，據成交紀錄冊最新顯示，單位在簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展。換言之，相隔約九日買家決定撻訂，料遭發展商殺訂5%訂金、即605.5萬元。

單計殺訂金額，已足夠於九龍區上車，例如牛頭角淘大花園一個370餘平方呎的兩房單位，近期的二手成交價徘徊約600萬元左右。

公司客買維港滙複式戶 辣稅涉逾3500萬

近月超級豪宅市場不斷錄成交，由會德豐等牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，於上月底以1.1788億元售出特色複式戶，新買家以公司名義買入，故需要支付達樓價三成的辣稅、即涉逾3,536萬元。

涉及單位為1座27樓及28樓A室，面積2,189平方呎，連923呎平台及851呎天台，屬四房四套間隔，成交呎價53,850元，創下項目成交價及呎價新高。