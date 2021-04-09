西南九龍維港滙 I 一房買家撻訂　料殺訂逾41萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-09 15:00

近日多個新盤錄得撻訂。由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，於上月中進行次輪銷售後，項目新錄一宗撻訂個案，料買家遭沒收5%訂金，涉及逾41萬元。

單位為3B座11樓B室，面積308平方呎，屬一房間隔，據成交紀錄冊顯示，單位於上月17日以838.59萬元成交，呎價約27,223元，買家採用建築期付款計劃。不過，買家於近日撻訂離場，料損失5%訂金、即約41.93萬元。

恆大‧珺瓏灣連錄兩宗撻訂 料共殺訂逾81萬

此外，恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣第1期連錄兩宗撻大訂，單位為2A座9樓H室及2A座3樓H室，同於2019年10月分別以403.4萬及408萬元成交，面積同為233平方呎，屬開放式間隔，買家均選擇建築期付款計劃。不過，買家同於昨日撻大訂，料涉及10%訂金，殺訂金額為40.34萬及40.8萬元，即共沒收81.14萬元訂金。

白石角雲滙兩房買家撻訂 料損手逾41萬

另外，新地（0016）旗下白石角雲滙2期，已屆現樓，不過項目近日亦錄一宗撻訂。涉及單位為8座10樓A3室，面積469平方呎，屬兩房間隔，在上月26日以834.82萬元成交，買家選擇120日付款計劃。不過，買家亦於近日撻訂，料損失5%訂金、即約41.74萬元。