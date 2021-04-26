旺角山東街新盤ONE SOHO加推33伙　折實最平640萬起

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-26 19:50

由信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作的旺角山東街新盤ONE SOHO，公布首批68伙後，收票反應不俗，已收票逾400張，錄超額認購逾5倍。發展商今日（26日）晚上七時許加推2號價單，提供33伙，全屬標準一房單位，整批折實平均呎價22,951元，折實售價約640萬元起。

該批單位價單售價介乎748.5萬至871萬元，呎價25,948至28,267元，扣除14.5% 最高折扣優惠後，折實售價639.96萬至744.7萬元，折實呎價22,185至24,168元。 折實售價最平為5樓B2單位，實用面積285平方呎，而最貴單位為16樓A7單位，實用面積320平方呎。

田兆源表示，ONE SOHO已錄超額認購，項目有機會於本周末推售。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，ONE SOHO反應熱烈，項目已錄超額認購，有見及此，發展商今日加推33伙以回應市場需求，項目有機會於本周末推售。他又指出，第2張價單加幅約2%，加幅主要反映單位所處樓層較高，​以及可享更佳景觀等因素。

田兆源：ONE SOHO已錄超額認購

事實上，ONE SOHO在剛過去的周六（24日）才公布首張價單，首批涉及68伙，折實平均呎價約21,538元，折實售價由550.79萬元起。首批單位均為標準單位，包括7伙開放式、51伙一房，以及10伙兩房戶。

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