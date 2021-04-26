納米新盤｜遠洋集團旺角千望上樓書　開放式戶最細僅151呎

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-26 19:03

遠洋集團（3377）旗下旺角舊樓重建項目千望（UPTIFY），今日（26日）上載樓書，全盤合共83伙，最細一伙單位實用面積僅151平方呎，料為旺角區內開則最細的新盤。據知，項目將於明天開放示範單位。

位於旺角煙廠街31號的千望，屬單幢樓，提供83伙。據樓書資料，該盤戶型包括開放式及一房間隔，實用面積由151至319平方呎。項目最細一伙為3樓C室，實用面積151平方呎，設有96平方呎平台。至於最大單位為11樓至12樓的A室，實用面積319平方呎。

遠洋集團（3377）發展的旺角千望，屬舊樓重建項目，開放式戶最細僅151呎。

3樓特色戶設特大平台

項目的3樓至10樓，每層提供5伙，而11樓至25樓則每層提供4伙。其中，位於最低層的3樓設5個單位，戶戶均設平台。其中，3樓A室、D室及E室，實用面積295、175及179平方呎，但其相應的平台面積分別為449、229及348平方呎，較單位實用面積大。

參考項目的3樓E室，單位實用面積只有179平方呎，卻擁有348平方呎平台，即平台的空間近乎相當於兩個單位的面積。

早前發展商表示，由於千望屬舊契項目，無需申請預售樓花同意書，預計今年第二季推出市場。該盤的關鍵日期為2023年3月31日。翻查資料，遠洋集團於去年2月以3.436億元購入上述項目的舊樓。

全港最細新樓 千望料排第四

參考目前全港最細的一手樓（一手新例後計），仍然是屯門「龍床盤」菁雋、實用面積128平方呎開放式單位，比一個標準私家車車位還要細。其次，為資深投資者盧華家族旗下長沙灣AVA 228，最細一伙實用面積129平方呎。同系的長沙灣AVA 61及尖沙咀AVA 62，最細單位分別為150平方呎及151平方呎。