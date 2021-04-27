新地逾86億奪古洞首幅住宅地　每呎地價7183元　高估值上限四成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-27 18:47

地政總署公布，新界古洞第25區的粉嶺上水市地段第279號，以86.14億元批出，中標者為新鴻基地產（0016）。以項目最高可建樓面面積近120萬平方呎計算，每呎樓面地價約7,183元，較早前市場估值上限約5,000元，大幅高出逾43%。

該項目上周五截標時，共接獲10份標書，包括鷹君集團（0041）、九龍建業（0034 ）、長實集團（1113）、恒地（0012）、華人置業（0127）、華懋集團。而合組財團方面，佳兆業集團（1638）夥拍萬科香港，至於新世界發展（0017）嘉華國際（0173）、嘉里（0683）及信和置業（0083）以合資形式入標競投。

古洞北新發展區構想圖

最高可建近120萬呎 料涉約1330伙

該用地位於地皮面積近20萬平方呎，以地積比率約6倍計，最高可建樓面近約120萬平方呎，料涉約1,330伙。綜合市場估計，項目估值約48億至60億元，每呎樓面地價約4,000元至5,000元。

根據賣地條款，買家需負責興建公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用；其餘樓面用作商住用途，住宅最高可建約99.9萬平方呎。整個項目須於2028年底前完工。參考早前政府公布，未來港鐵古洞站料於2027年落成，至於北環線第二期、即連接錦上路站及古洞站之間的主線預計2034年才竣工，難以趕及項目入伙前通車。