中原CCL按周升1.65%　報183.16點　創2019年9月後新高

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-30 16:33

中原城市領先指數CCL最新報183.16點，按周升1.65%，升幅為162周最大，連升兩周共1.78%，推高CCL升穿2020年全年高位（7月錄181.77點），創下21個月新高（即2019年9月後新高），是復活長假後首周市況。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，復活節長假期買家積極入市，刺激樓價升幅全線擴大。相信未來CCL上下波幅會擴大，迫近2019年6月190.48點的歷史高位，現時相差3.84%。

四大整體指數走勢反覆向上

CCL（中小型單位）報183.20點，按周升1.44%，升幅為76周最大，連升兩周共1.71%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.47點，按周升1.36%，連升兩周共1.85%。CCL（大型單位）報182.98點，按周升2.77%，升幅為16周最大。CCL（中小型單位）創84周新高，CCL Mass及CCL（大型單位）同創85周新高，距離各自歷史高位分別相差3.68%、3.23%及4.66%。

近8周計，四大整體指數走勢反覆向上。CCL、CCL（中小型單位）及CCL Mass走勢一致， 5周齊升，3周齊跌，分別累升3.38%、3.00%及2.84%。CCL（大型單位）錄4升4跌，累升5.38%。

四區樓價波幅擴大

分區樓價波幅同樣擴大。港島CCL_Mass報191.63點，創36周新高，按周升4.60%，升幅為95周最大，連升2周共5.63%，是四區中最接近自己的歷史高位，現時相差3.82%。九龍CCL_Mass報179.55點，按周升0.58%，距離歷史高位相差4.85%。新界東CCL_Mass報194.38點，創40周新高，按周升0.97%，結束兩周連跌，距離歷史高位相差6.91%。新界西CCL_Mass報169.78點，按周跌0.75%，距離歷史高位相差4.07%。

近8周計，四大整體指數走勢反覆向上。港島CCL_Mass錄5升3跌，累升3.09%。九龍CCL_Mass錄6升2跌，累升2.38%。新界東CCL_Mass錄3升5跌，累升2.15%。新界西CCL_Mass錄4升4跌，累升3.70%。