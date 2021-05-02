THE HENLEY I 加價加推50伙　折實均價2.7萬　ONE SOHO加推33伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-02 12:18

首批單位貴絕啟德的恒地（0012）旗下新盤THE HENLEY I 昨公布價單2號，涉50伙單位，整批折實平均呎價27,408元，較首批的26,448元高約3.6%。

THE HENLEY I 加推的50伙，包括48伙標準戶及兩伙特色戶，實用面積由274至889平方呎，價單定價806.4萬至2941.8萬元，價單呎價2.66萬至3.44萬元，以100天即供5%折扣計，折實售價由766.08萬至2794.71萬元，折實呎價由2.52萬至3.27萬元。

發展商指，加推單望啟德體育園及維港海景，故因應景觀輕微加價約1.5%。THE HENLEY I 自周五開放展銷廳，首兩天收逾680票，以首批96伙計，超額認購逾6倍。此外，展銷廳兩天共錄約1.2萬人次參觀，故不排除於短期內加推價單3號。

ONE SOHO首日沽121伙 加價加推

至於信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO，昨首輪推售168伙，發展商指暫售出121伙，佔可供發售單位的72%，套現逾8.3億元，其中開放式及兩房單位悉數售出。

發展商即晚加推價單4號價單，共涉33伙，實用面積262至374平方呎，價單定價700.9萬至1,070.9萬元，呎價26,752至30,313元。扣除最高折扣14.5%計，折實售價由599.26萬至915.61萬元，折實呎價22,873 至25,918元。整批折實平均呎價24,020元，比首張價單折實均價21,538元，貴11%，發展商則指扣除樓層及景觀等因素，加價約2%。