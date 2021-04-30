新盤戰報｜啟德THE HENLEY I 展銷廳大排長龍　沙田瓏珀山連沽7伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-30 20:58

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY I 昨日（29日）公布首張價單，今日（30日）開放示範單位予公眾參觀及開始收票，據現場所見，位於中環國際金融中心的展銷廳現人龍，料有逾百名市民等侯參觀示範單位。在晚上9時許，恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，項目今日累錄192票，現正考慮短期內加推單位應市。

THE HENLEY I 首張價單涉及96伙，面積由299至889平方呎，包含一房至三房戶型，折實售價介乎748.88萬至2,771.72萬元，折實呎價24,382至34,106元，整批折實平均呎價26,448元，為啟德區內最貴的新盤。

沙田瓏珀山連沽7伙 分層戶最高3126萬成交

此外，新地（0016）旗下沙田多石街瓏珀山第一期，今日（30日）以招標形式連沽7伙，成交價由1,968.116萬至3,126萬元。

當中Queen Tower 1座6樓Garden Suite B單位，面積1,182平方呎，連586平方呎花園，成交價為3,126萬元，成交呎價26,447元，創項目成交呎價新高。

白石角朗濤單日連沽兩伙 吸金逾6794萬

鷹君集團旗下白石角朗濤已屆現樓，項目於今日以招標形式售出2伙海景單位，單日吸金逾6,794萬元。

涉及單位為2座9樓B室及9A座9樓B室，面積分別為1,739平方呎及1,208平方呎，屬四房雙套及三房一套間隔，分別以4,367.6萬及2,427萬元成交，呎價約25,116元及20,091元。項目本月共錄得9宗成交，當中6宗均為三房一套房單位。

家庭客斥7100萬購屯門上源洋房及複式戶

至於萬科香港旗下的屯門上源今日亦錄2宗成交，有家庭客斥資7,100萬元，購入28號洋房及一伙地下花園複式戶。其中28號洋房以4,150萬元成交，面積2,707平方呎，連807平方呎花園及500平方呎天台，呎價約15,331元。

另一單位為2B座低層地下及地下B室地下花園複式戶，面積2,201平方呎，連265平方呎花園，成交價為2,950萬元，呎價約13,403元。