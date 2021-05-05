新盤市場4月錄25宗撻訂　按月回落34%　惟殺訂金額不跌反升

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-05 09:00

新盤撻訂個案有所回落。據本網統計，4月一手市場錄約25宗撻訂，較3月份的約38宗回落約34%。至於涉及殺訂金額逾2,560萬元，較3月的逾2,077萬元反升23%，料與個別撻大訂個案的殺訂金額較多有關。

據成交紀錄冊顯示，4月撻大訂個案有14宗，佔撻訂總數56%，而簽訂臨約後取消交易的個案則有10宗，另有一宗為內部轉讓成交。相較3月份撻大訂個案佔整體近八成，比例稍為收窄。

單一撻訂金額最多為何文田傲玟

雖然宗數回落，但個別買賣涉及撻訂金額龐大。最大額一宗為高銀集團旗下何文田傲玟複式大宅，為1座28樓及29樓C室，原於4月中旬招標售出，作價逾1.211億元，呎價高達5萬元，創項目新高。不過相隔約九日買家選擇撻訂，料損失5%訂金、即約605.5萬元。

屯門恆大‧珺瓏灣單月錄11宗撻訂

至於4月錄最多撻訂宗數的屋苑，為屯門恆大‧珺瓏灣，第一期及第二期共錄11宗撻訂，全數單位於2019年至今年4月內成交，料各遭發展商沒收5%至10%訂金，殺訂金額由約25萬至43萬元，估計眾買家合共損失逾413萬元。

另外，新地（0016）旗下沙田瓏珀山第一期，戶戶均以招標形式推售。4月錄得屋苑第一宗撻訂，為Queen Tower 2座16樓A室，原於4月22日以2,400.07萬元成交，買家不足兩周撻訂，料遭沒收5%訂金，涉及逾120萬元。

其他錄得撻訂的新盤，包括啟德OASIS KAI TAK（2宗）、大埔天鑽（2宗）、何文田皓畋（1宗）、西南九龍維港滙 I （1宗）及日出康城SEA TO SKY（1宗）等。