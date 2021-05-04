THE HENLEY I 加價加推50伙　母親節首輪銷售196伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-04 21:19

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY I 銷售進入直路，發展商於今（4日）晚上7時許，上載第3號價單，涉及50伙，戶型由一房至三房戶，面積由379至696平方呎，價單售價由1,070.8萬至1,960萬元，價單呎價26,841至34,275元。發展商再於晚上8時半上載首張銷售安排，將於本周六（7日）招標推售特色單位、及於本周日（9日）、即母親節當天進行首輪銷售196伙，盡推首三張價單。

折實售1017萬起 日內上載銷售安排

以5%折扣優惠計，第3號價單折實售價由1,017.26萬至1,862萬元，折實呎價25,498元至32,561元，整批折實均價27,718元，較上一張價單的折實均價27,408元，輕微提價1%，亦較首批的26,448元高約4.8%。

此外，本周六招標單位包括1伙頂層連天台特色戶，屬三房兩套間隔，面積1,350平方呎，連635平方呎私人平台及1,176平方呎天台。另外包括9伙面向啟德體育園及維港的三房一套單位，及2伙低座地下連花園單位。至於首輪銷售的單位，面積則由274平方呎至889平方呎，包括125伙一房單位、49伙兩房單位及22伙三房單位。

項目暫收約1,619票

恒地營業（一）部總經理林達民今日表示，截止今日晚上8時半，項目暫收約1,619票，中介人佔約16票。

林達民續指，首輪銷售設有大手客組別，而招標單位涉約10伙，包括地下花園及頂層單位，料可望海景及啟德體育園。此外，林達民指，項目為住戶研發智能家居系統，投資額涉約7,000萬元。