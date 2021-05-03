新盤戰報｜元朗珀爵洋房呎售1.28萬　觀塘凱滙單日沽3伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-03 21:47

遠東發展（0035）旗下元朗洋房珀爵在最近四日錄得兩宗成交，最新一宗成交為3號洋房，於今日（5日）以2,517.76萬元成交，呎價1.28萬元。

上述單位實用面積1,967平方呎，連377平方呎天台、285平方呎停車位及208平方呎平台等，買家採用1088天成交期，即成交期長達3年。項目由2018年開售至今，累售5伙，成交價由2,517.76萬至3,823萬元。

凱滙單日沽3伙 最貴2064萬成交

另外，信置（0083）旗下觀塘凱滙今日連沽3伙， 成交價由929.41萬至2,064.52萬元，其中3座40樓F室，面積909平方呎，屬三房一套間隔，成交價2,064.52萬元，呎價約22,712元。項目累售1,718伙，套現逾217億元。

屯門上源特色戶近2990萬沽

萬科香港旗下的屯門上源新今日錄一宗特色單位成交，單位為2A座低層地下及地下B室地下花園複式戶，屬四房雙套間隔，面積2,209平方呎，成交價約2,987.4萬元，呎價約13,524元。

福晟國際（0627）旗下何文田晟林，今日亦錄成交，單位為2樓D室，面積358平方呎，連63平方呎平台，屬兩房間隔，成交價936.6萬元，呎價約26,162元。

馬鞍山迎海．駿岸複式戶5379萬沽 利奧坊．曦岸加推23伙

恒地（0012）旗下馬鞍山迎海．駿岸及元朗洋房尚悅‧天城今日亦各沽一伙。迎海‧駿岸單位為7座29樓至30樓B室，面積2,775平方呎，以5,379.2萬元成交，呎價約19,385元。另一單位為尚悅‧天城8號洋房，面積1,776平方呎連431平方呎天台、174平方呎花園及85平方呎前庭，以2,381.8萬元成交，呎價約13,411元。

此外，同屬恒地旗下大角咀利奧坊．曦岸今日加推23伙，並於本周五（7日）推售，當中包括2伙兩房戶、19伙一房戶及2伙開放式單位，價單定價由552.1萬至1,053.7萬元，呎價由26,113元至28,099元，折實售價由513.453萬至979.941萬元，折實呎價由24,285元至26,132元。