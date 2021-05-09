黃竹坑站晉環加推160伙　開放式單位首登場　入場費958萬起

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-09 16:21

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，八日內進行兩輪銷售，累售出426伙，套現逾90億元。項目今日（9日）加推第4號價單，涉及160伙，包括首度登場的開放式戶。整批單位折實平均呎價為33,980元，較上月公布的首批單位折實均價29,689元，加幅有逾14%。

今批折實呎價最高3.87萬

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，加推的160伙，包括20個開放式單位、佔總數約12.5%、20個一房單位、70個兩房單位、40個三房、和10個四房單位，實用面積由289至1,135平方呎；其中，開放式單位為項目首度推出之戶型，扣除最高18%折扣後，折實售價由958.1萬至3,972萬元，折實呎價由30,610元至38,698元。

售價最低一伙為第1座（1B）6樓B單位，實用面積290平方呎，開放式間隔，扣除最高折扣18%，折實價958.1萬元，折實呎價33,038元。

今批單位的折實平均呎價為33,980元，較上月23日公布的首批160伙、折實平均呎價29,689元，加幅有逾14%。若與本月2日公布的第3號價單180伙，折實均價33,103元相比，則高約2.6%。發展商指，加幅主要反映景觀及座向等因素。

而發展商又指，除計劃第三輪銷售外，現時仍有8個四房單位正在招標，明日（10日）截標，有機會短期內推出更多特色戶招標。