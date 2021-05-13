信置凱滙第2期貨尾加價最多3%　新界東兩新盤削1%優惠

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-13 19:33

新盤市場銷情理想，發展商趁勢加價並削減優惠。信置（0083）表示，旗下觀塘凱滙第2期更新價單，項目所有已出價單的待售單位將加價1至3%，共涉51伙，新價單將於下周一起（17日）生效。該批加價的待售單位，實用面積由380至962平方呎，折實售價介乎952萬至2,322.96萬元，呎價20,306元至27,174元。

SILVERSANDS、逸瓏灣8削減優惠

此外，同系的馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS，剛上載更新價單，取消「置業有禮」1%折扣優惠，另所有待售的一房單位加價1%。至於同系大埔白石角逸瓏灣8亦更新價單，同樣取消「置業有禮」1%折扣優惠。

觀塘凱滙為市建局重建項目。

匯璽III貨尾一周兩度提價 累積加價最多6.6%

此外，新地（0016）旗下南昌站匯璽III的部分貨尾單位，在一周內第二度加價，累積加價幅度更高達6.6%。據價單資料，匯璽III去年11月中推出的5號價單，在本月7號上周五率先更新加價，其中10伙單位提價1.5%至3.5%。

不過在今日（13日）該張價單再度更新，上述本身已加價的10伙單位再度加價，劃一加幅3%，令個別單位的價單售價較一周前急升4.5%至6.6%。

三房標準戶一周加價245.7萬

其中第6座27樓B室，實用面積1,047平方呎，屬三房標準戶，最初價單售價3,720.4萬元，惟在上周五已調升3.5%至3,850.6萬元。而在今日該單位再度加價3%至3,966.1萬元，累積加幅6.6%。