晉環本周六發售160伙　首推複式戶同日招標　料創呎價新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-12 18:56

路勁（1098）夥平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，兩輪銷售均即日沽清。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，第三輪銷售將定於本周六（15日）進行，涉及160伙。

周六開賣的160伙，包括首度推出的開放式、以及一房至四房單位，繼續設有大手客時段。同日更會推出4伙四房戶、以及4伙首度推出的複式特色戶招標，5月17日截標。

該類複式特色戶全盤僅提供16伙，分布第1座（1A）23樓至42樓B單位及C單位，屬四房一套房間隔，實用面積為1,292平方呎，預計成交呎價有機會創項目新高紀錄。

黃竹坑站晉環加推160伙 開放式單位首登場 入場費958萬起

封海倫（左）表示，晉環累售433伙，套現接近94億元，平均呎價32,931元。

晉環累售433伙 套現近94億

晉環於月內連環進行兩輪銷售均即日沽清，若連同標售單位，項目於十日內已累售433伙，沽近五成半單位，套現接近94億元，平均呎價32,931元。

此外，發展商今日（12日）向傳媒介紹，晉環部分三房、四房大單位及特色單位，配備意大利頂級家具品牌Poliform旗下ALEA系列廚櫃。整個項目採用Poliform廚櫃的總零售金額投資超過1.8億元。

維港滙頂層特色戶6533萬沽 呎售4.7萬

另外，其他新盤方盤，由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，今日錄得大額成交，為2座30樓A室頂層連平台特色戶，實用面積1,390平方呎，連514平方呎平台，以6,533萬元招標售出，呎價4.7萬元。單位採四房雙套間隔，設私人升降機大堂及泳池。