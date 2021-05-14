新地郭基煇﹕冀政府多管齊下解決問題　發展商起樓更快

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-14 15:43

政府昨日宣布收回3幅分別位於粉嶺及元朗的私人土地，總面積達1.2公頃，連同政府的0.35公頃土地，日後可以提供1,600伙住宅單位。被收回土地中的1幅，鄰近新地（0016）發展的元朗項目YOHO midtown第三期。新地執行董事郭基煇今日在港大出席論壇時指出，只要是收地用作公營房屋用途,，符合法律的公共用途，新地樂意配合公司樂意配合政府，惟政府亦需要多管齊下，讓新界農地及濕地鬆綁，讓每年香港公﹑私營房屋供應達5萬伙，方可以解決房屋問題。

他亦指出不應引用《收回土地條例》於已規劃和正在更換土地用途的私營房屋和商業土地，遵循基本法對私有產權的保障，以及公共用途在法例上的定義。

他指出部份長時間未有發展的土地，可透過政府收回；若是已有規劃的土地，則應由私人發展商負責。他又表示私人發展會較政府，能提供單位數目亦會較多；亦指出在過去５年，公司已轉換了900萬呎農地，提供1.16萬個單位。

解決問題不可固步自封

他進一步指出目前全港1,100平方公里土地面積中，被規劃作住宅用途面積只有7%，比例不及其他地區。目前新界能供開發的土地面積為8,300公頃，當中5,000公頃為農地，棕地為1,700公頃。他問及若固步自封，又何以解決問題。

他表示新地連同其他本港發展商，持有的農地面積為整體農地11%或1億平方呎。他亦指出在新界，屬於祖堂地面積為2,400公頃，則需要政府與其他持份者處理。

他指出以往不少新界土地地積比介乎0.2至0.4倍，過往的發展模式較落後，認為要增加地積比率。