收回土地｜政府動用「尚方寶劍」　收3幅私地涉1.2公頃可建1600伙

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-13 18:28

政府於2019年指，將檢視10組已規劃作綜合發展區或住宅的私人土地，研究是否適合收回作公營房屋發展。歷經兩年時間，發展局今日（13日）終公布，將收回三幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。 發展局指，三幅土地涉及約1.2公頃的私人土地，連同政府約0.35公頃土地，料合共可提供1600伙單位。

政府將收回的3幅私人土地分別位於粉嶺新運路近黃崗山、被規劃作「住宅（甲類）」佔地3500平方米的土地(即粉嶺中心旁)；元朗十八鄉路近龍田村、佔地約7000平方米規劃作「住宅（甲類）」的土地(即原築、溱柏旁)；及元朗元龍街與攸田東路交界(即元朗YOHO附近)、附近佔地約5300平方米，被規劃作「綜合發展區」的土地。

現場收地通告指於2023年1月清拆

記者於下午到元朗元龍街與攸田東路交界、即元朗YOHO附近的土地，現時用作停車場用途，並有一幢構築物，構築物貼上「地產會」。而地政總署已張貼登記通告，指預計將於2023年1月清拆土地上的構築物，要求收回相關土地作資助房屋發展。

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收地建資助房屋

發展局指，3幅土地涉及12,300平方米私人土地，連同鄰近約3,500平方米的政府土地，預計合共可提供約1,600個單位。發展局指，該3組土地評估為適合作高密度資助房屋發展。政府將運用《收回土地條例》收回所涉及的私人土地，以作資助房屋的公共用途。政府會根據法定土地收回程序，處理受影響持份者提出的任何反對意見，並會在考慮有關意見後尋求行政長官會同行政會議批准有關收地。

今日已展開清拆前登記

發展局指，政府會盡快完成有關收回土地程序，地政總署今日已開始為上述三組地塊進行清拆前登記，由即日起，地政總署會停止接受涉及上述3組土地的地契修訂和換地的新申請。

政府公布收回3組私人地作發展公營房屋。（資料圖片）

2組被評為不適合發展資助房屋

至於其餘7組土地，其中2組被評估為不適合作高密度資助房屋發展，分別為屯門以河田街、建安街、建榮街和建泰街為界的範圍內；及元朗欖喜路。

發展局指，屯門的一組地塊坐落工業區，該土地內及鄰近地區仍有頻繁業務營運，而該地塊的規劃意向為重建作以商業用途為主的發展。由於地區情況沒有改變，若把該地塊用作房屋用途將引致土地使用的兼容性問題。而元朗欖喜路的另一組地塊基於嚴重的地質限制，如將該地塊用作資助房屋發展會對成本效益構成重大影響。

不公開餘下5組土地具體位置

就剩餘納入是次檢視的5組地塊而言，政府現階段並不會收回作資助房屋發展用途。其中3組地塊的業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請，以期令用地達致現時規劃的發展潛力。地政總署會繼續按既定程序處理相關申請。其餘兩組地塊則需要進一步評估發展作資助房屋的成本效益，包括考慮所需的大型清拆及搬遷行動，是否與目前估計所能提供的有限單位數目相稱。當局指，考慮到牽涉的商業敏感性，以及為免有損政府日後因應將來情況轉變而進一步檢視有關用地用作資助房屋發展的可能性，這5組地塊的具體位置及詳情不宜公開。