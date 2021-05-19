前adidas中環旗艦店　傳獲恒生銀行租用地下及1樓　月租120萬

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-19 15:05

受累疫情，核心區舖租大瀉同時，也出現一輪「洗牌潮」。運動服裝品牌adidas棄租的中環皇后大道中興瑋大廈4層旗艦店，早前已傳出由銀行頂租，最新消息指，上址地下及1樓獲恒生銀行﹙0011﹚租用。

消息指，物業地下及1樓，面積約6,500平方呎，現以每月約120萬元租出。

興瑋大廈位於中環皇后大道中36號，地下至3樓原由adidas租用作旗艦店，每月租金達到434萬元。上址去年10月底租約期滿後，曾以短租方式續租，惟adidas最終棄租，並於上月遷出。而舖位業主亦以意向月租約380萬元低調放租，終局部租出，物業2及3樓則仍在放租。

零售業高峰時期，中環皇后大道中吸引多個知名時裝品牌進駐，但自去年起陸續傳出約滿不再續租的消息，包括GAP、adidas、TOPSHOP及Esprit等。

而adidas原中環旗艦店的變化，亦體驗本港零售業走下坡。該舖為皇后大道中單邊巨舖，原由美國奢侈品牌Coach以每月560萬元租用，另再加每月160萬承租外牆廣告位，租約期由2012年10月至2017年10月，支出合共高達720萬元。不過於2015年8月提早超過兩年退租，Coach更需要向業主支付高達約1.3億元賠償，並由adidas頂上。