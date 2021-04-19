adidas中環旗艦店短租半年終結業　傳巨舖獲銀行逾200萬洽租

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-19 15:26

中環皇后大道中曾是各大品牌高價搶租之地，惟繼GAP、TOPSHOP等旗艦店先後約滿遷出後，去年底亦傳會撤出的adidas中環旗艦店，日前終正式「拉閘」結業。據知，adidas早於去年10月底租約期滿後，一直未有續租，僅以短租形式「續命」，而舖位業主亦以意向月租約380萬元低調放租。而有最新消息指，該舖正獲銀行以月租逾200萬元積極洽租中，但未知實際承租樓面面積及租金水平。

一樓貨架清空 二樓未有開燈

該adidas旗艦店於上周五（16日）中午時段已經停止營業。當日下午四時許，有部分員工於店內執拾，從店外可見旗艦店二樓位置未有開燈，貨架已全數清空。一樓位置則有員工在清空貨品，面向皇后大道中的模特兒展示架已倒下。

adidas的中環三層旗艦店，位處單邊，位置相當搶眼，惟日前已「拉閘」，貨架亦被清空。

adidas每月434萬租用五年

上述adidas旗艦店位於皇后大道中36號興瑋大廈地下至3樓，涉及三層，總樓面面積約1.3萬平方呎，由愛廸達香港有限公司（ADIDAS HONG KONG LIMITED）以每月434萬元承租，租約期由2015年11月初至2020年10月底，長達五年租約，呎租逾330元。

有消息人士透露，adidas早在去年10月底租約期完結後，一直遲遲未有續租，結業之說已甚囂塵上，且僅願以短租形式暫時經營，最終短租逾五個月後遷出。有市場人士透露，預計adidas下月會把舖位交還予業主。

據了解，舖位業主自去年起，以每月約380萬元低調放租，意向租金較舊租回落約12%。而據最新消息指，舖位正獲一間本地銀行以月租超過200萬元積極洽租，惟未知實際承租的樓面面積及租金水平。

【中環皇后大道中地舖現況一覽】

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高峰期由Coach承租 月租達720萬

翻查資料，上述皇后大道中單邊巨舖，原由美國奢侈品牌Coach以每月560萬元租用，另再加每月160萬承租外牆廣告位，租約期由2012年10月至2017年10月，支出合共高達720萬元。不過於2015年8月提早超過兩年退租，Coach更需要向業主支付高達約1.3億元賠償。

參考目前中環區商舖空置率高企，據美聯工商舖資料，今年第一季中環區有205個吉舖，空置率14.2%。其中，皇后大道中一段先後有多間大型連鎖品牌遷出，包括GAP、TOPSHOP、Esprit等，街道面貌甚為冷清。但個別舖位獲「新面孔」進駐，包括驚安之殿堂（DON DON DONKI）及體育用品迪卡儂（DECATHLON）等。