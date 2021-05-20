市建局大角咀橡樹街項目今截標　接獲14份標書　華懋、其士有份

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-20 18:01

早前接獲41份意向書的市區重建局大角咀橡樹街／埃華街發展項目，今日（20日）中午12時截標。市建局表示，項目最終接獲14份標書。

據知，今日入標的財團包括華懋、其士集團（0025)、建灝地產、信置（0083）、遠東發展（0035）、莊士中國（0298）、德祥地產（0199）等。

項目於3月份招收意向書，當時共接獲41份意向書，惟局方僅邀請其中39家發展商入標競投，意味有兩間遞交意向書的發展商或財團未有受到邀請。

資料顯示，項目地盤面積約6,663平方呎，預計總樓面面積約59,966平方呎，當中有近5萬平方呎為住宅樓面。市場對項目的估值約介乎6.6億至9億元，每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元。

若要成功取得項目，發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。此外，項目設有分紅制度，賣樓收益達12.5億元後，發展商需向市建局分紅，首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，分紅比例將遞增10%，最高為50%。

參考鄰近同由市建局收購的福澤街項目，由其士集團（0025）於2017年以6.8億元投得，每呎樓面地價約1.1萬元。