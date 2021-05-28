官方名單｜鄧成波家族放售40億物業　伯裘書院舊址叫價1.47億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-28 09:00

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波本月中離世，市場隨即流出多張旗下物業的放售名單。為免市場資訊混亂，鄧氏家族近日發表一份正式的放售名單，涉及物業約40項，總叫價超過40億元。

陞域：因應市場機遇沽售非核心項目

鄧成波家族旗下陞域集團發言人指，鑒於近期市場對集團出售資產多有揣測，且流傳數個物業放售清單，造成資訊混亂，故集團整合過往曾有投資者接洽的物業清單。並指集團一直專注物業投資及管理業務，強調買賣資產屬正常操作，會繼續因應市場機遇沽出非核心項目，同時，積極物色本港具潛力的投資項目，以優化投資組合。

「舖王」鄧成波5月中突然離世，旗下價值730億元的房地產王國，隨即成為地產界人士的焦點。

元朗伯裘書院舊址地盤叫價1.47億

據該份正式的物業放售名單，物業分布全港各區，涉及舖位、工廈、住宅、市區併購地盤、停車場等，個別物業過去並未在市場上公開放售。其中，包括元朗屏山南北路20號地盤，即創立六十七年的萬鈞伯裘書院舊校址，地盤佔地約6.5萬平方呎，叫價1.47億元。翻查資料，歌手吳浩康及藝人林子善亦曾就讀該校。

此外，被評為三級歷史建築物的市區物業亦被推出放售，為大角咀荔枝角道167號地下及169號全幢舊樓物業，叫價1.5億元。其中荔枝角道169號的地盤面積約1,161平方呎。

整批物業均採用「即簽價」放售，估計是避免討價還價，縮短交易時間，另外，名單附件亦列出多項條款，包括交易時須得銀主同意。