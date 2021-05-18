鄧成波離世｜市場流出逾百億物業放盤名單　成投資市場焦點

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-18 16:12

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波，上周突然離世，旗下價值730億元的房地產王國，隨即成為地產界人士的焦點。雖然，鄧成波家族近一年已密密沽貨套現，惟據市場日前流出的一份名單，該家族目前有仍50多項住宅、工商舖及酒店物業正在放售，購入總價超過270億元。

多項民生商場 部分未曾公開放售

參考該份名單，部分為早前已在市場放售的大額物業，也有部分是從未公開放售。如2016年向領展（0823）以5.62億及7.33億元投得的葵涌安蔭商場及石圍角商場，兩商場雖然未有設定意向價，但接受買家自行出價；而早前流傳沽出的灣仔尚翹峰商場，目前仍在市場放售中。

「舖王」之稱的資深投資者鄧成波，上周突然離世，享年88歲。（黃國立攝）

至於波叔近年才購入的逾億元貴重物業，不少位於核心市區地段，成為地產界人士的焦點。如2018年向資深投資者吳鎮科等人士，以6億元購入的佐敦寶靈街佐敦中心全幢商廈，亦出現在名單之中，惟未有設下意向價。

此外，部分正由鄧成波家族進行併購重建或向城規會申請改變用途的項目，亦在放售名單之列，包括尖沙咀加連威老道66號地下及1至4樓，據悉，目前鄧氏家族仍在併購毗鄰的其他舊樓。

延伸閱讀：舖王鄧成波標售九龍城聯合道富貴長者屋等物業 市值25億

荃灣海濱廣場全幢，於2015年以8.2億元購入，原擬作醫療及養老主題商場，現放盤中。

荃灣、油麻地兩酒店放售 涉逾38億

近年鄧成波家族大肆擴充的酒店業務，亦謀求「減磅」。如在2016年起至少斥資逾55億元先後買入的五幢酒店，分布在油麻地、觀塘、荃灣、灣仔等，同在求售中。其中，如荃灣汀蘭居全幢去年委託代理放售，意向價23.8億元；油麻地砵蘭街盛世酒店全幢，則以15億元放售。

事實上，去年起鄧成波家族已頻頻沽貨，如今年初以約18億元沽出葵涌光輝凍倉全幢、近5億沽出中環詹氏商業大廈全幢、4億元蝕沽西貢花園地下巨舖等。