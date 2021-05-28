鄧成波家族3500萬沽九龍城舖　持貨兩年帳面蝕三球

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-28 18:40

舖王鄧成波家族近日發表一份正式的物業放售名單，今日（28日）即錄得成交個案。最新賣出物業為九龍城福佬村道舖位，成交價3,500萬元，較2019年購入價約3,800萬元，帳面蝕讓300萬元。

中原（工商舖）商舖部市務經理馬振順表示，上述舖位為九龍城福佬村道27號地下連閣樓，地舖面積約1,200平方呎，入則閣樓面積約600平方呎，總面積約1,800平方呎，新近交吉易手，平均成交呎價約1.94萬元。

上述舖位目前市值租金約8萬元，料待疫情放緩及通關後，租金可望上升至10萬元。他又透露，新買家為資深投資者，看好屯馬線效應，預計待港鐵宋皇臺站及土瓜灣站於6月27日正式通車後，區內交通配套將更為完善。

有市場人士指出，鄧成波家族在2019年透過「買殼」，即買賣公司股權形式，以3,800萬元購入上述舖位，是次需要帳面蝕讓300萬元。

長洲冰廠路全幢1800萬沽

此外，近日有市場消息透露，鄧氏家族持有的長洲冰廠路6號全幢物業，以約1,800萬元沽出，整項物業地盤約7,500平方呎，總面積約1.1萬平方呎，成交呎價僅約1,636元，呎價幾乎平絕全港工商物業。據悉，鄧氏家族在2012年以1,060萬元購入該長洲物業，期間升值近七成。