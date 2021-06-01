「釘王」桂洪紅磡新盤命名「曼翹」　最細186呎起　最快下月推售

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-01 18:14

本地老牌發展商、已故「釘王」陳桂洪創辦的桂洪集團，旗下紅磡單幢新盤今（1日）命名為曼翹（MANGROVE），提供130伙，最細的開放式單位實用面積186平方呎，預計本月內公布樓書，下月初開放示範單位，定價將參考同區新盤及二手市場同類型單位，有機會下月開售。

桂洪集團董事凌俊偉指出，曼翹樓高26層，提供130伙，戶型包括開放式及一房單位，開放式單位實用面積186至194平方呎，一房戶則為233至250平方呎，另設有5伙特色單位。

桂洪集團董事莫潔雯（左二）、桂洪集團董事凌俊偉（左三）。

發展商又表示，曼翹的命名靈感來自翱翔天際的雀鳥，寓意住戶將可如鶴鳥般自由自在。項目由跨國設計團隊Design Eight Five Two負責設計統籌。

「釘王」始祖陳桂洪1972年創立桂洪集團

桂洪集團由「釘王」始祖陳桂洪於1972年創立，初期在舊樓「落釘」大賺，故活躍舊樓併購活動，及後成為中小型發展商。集團在本港及海外均有地產項目，包括山頂堪士達道1號分層住宅項目、中環安蘭街18號銀座式商廈，另上環及炮台山亦設服務式住宅項目。

發展商又透露，桂洪集團在本港仍有2至3個舊樓重建地盤，分布在港島及九龍區。至於海外物業方面，集團在英國倫敦持有肯盛頓大街165至181號商業住宅項目。