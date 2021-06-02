凱滙大抽獎本月15日接受登記　中獎幸運兒獲贈印花稅、首年管理費

撰文：蔡偉南
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信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」與華人置業早前宣布，捐出觀塘豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，供已打齊兩針疫苗的合資格本港市民參與大抽獎。
大抽獎之詳情今日（2日）揭盅，抽獎活動將於6月15日上午9時正開始接受登記。發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。參考項目每呎管理費3.98元，以單位面積449平方呎計，即一年的管理費約涉2.14萬元。
大抽獎將於今年9月1日截止報名，9月8日公布得獎名單。主辦單位亦將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記，另提供專屬抽獎熱線及電郵地址，供查詢詳情。
↓大抽獎詳情如下↓
【參加資格】
．於9月1日或之前年滿18歲
．持有效香港居民身分證的香港居民，包括持香港工作簽證人士，如家庭傭工
．終極大獎凱滙一房單位僅限永久性居民參加
．已在本港完成接種兩劑疫苗
【參加辦法】
．本月15日上午9時起登入抽獎網站登記 （網站將於6月3日起開通）
．9月1日下午5時半截止報名
【查詢詳情】
．可發送電郵至enquiry@vaccinationluckydraw.hk
．6月7日起開放專屬抽獎熱線：3697 9357（周一至周日朝九晚六運作）
【得獎公布】
．9月8日於抽獎網站公布
．9月13日在本地報章刊登
．得獎者將以登記的手機號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知
【領獎需知】
．出示身分證正本
．由衞生署發出的疫苗接種記錄正本及/或電子記錄
．不可授權他人領獎
供抽獎的觀塘凱滙一房單位，據知為3座47D（紅框）。（羅君豪攝）