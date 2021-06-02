凱滙大抽獎本月15日接受登記　中獎幸運兒獲贈印花稅、首年管理費

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-02 20:04

信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」與華人置業早前宣布，捐出觀塘豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，供已打齊兩針疫苗的合資格本港市民參與大抽獎。

大抽獎之詳情今日（2日）揭盅，抽獎活動將於6月15日上午9時正開始接受登記。發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。參考項目每呎管理費3.98元，以單位面積449平方呎計，即一年的管理費約涉2.14萬元。

大抽獎將於今年9月1日截止報名，9月8日公布得獎名單。主辦單位亦將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記，另提供專屬抽獎熱線及電郵地址，供查詢詳情。

↓大抽獎詳情如下↓

【參加資格】

．於9月1日或之前年滿18歲

．持有效香港居民身分證的香港居民，包括持香港工作簽證人士，如家庭傭工

．終極大獎凱滙一房單位僅限永久性居民參加

．已在本港完成接種兩劑疫苗

【參加辦法】

．本月15日上午9時起登入抽獎網站登記 （網站將於6月3日起開通）

．9月1日下午5時半截止報名

【查詢詳情】

．可發送電郵至enquiry@vaccinationluckydraw.hk

．6月7日起開放專屬抽獎熱線：3697 9357（周一至周日朝九晚六運作）

【得獎公布】

．9月8日於抽獎網站公布

．9月13日在本地報章刊登

．得獎者將以登記的手機號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知

【領獎需知】

．出示身分證正本

．由衞生署發出的疫苗接種記錄正本及/或電子記錄

．不可授權他人領獎