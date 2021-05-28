信和華置響應接種疫苗　抽獎送出觀塘凱滙逾千萬單位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-28 17:39

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團公布，為響應政府的接種疫苗計畫，將以抽獎形式送出觀塘凱滙一個樓面面積約449平方呎、價值1,080萬元的全新一房單位，予已接種新冠疫苗的香港居民。據了解，發展商將會替中獎人士代繳相關印花稅款，至於會否設有轉售限制，則暫未有細節詳情。

此外，發展商又指出，持有有效的香港永久居民身分證的香港居民，均有機會參與抽獎。而所有持香港身分證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

黃永光：希望提高香港疫苗接種率

所有合資格參加者必須年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種了新冠疫苗的居民也可參加。大抽獎參加者須於9月1日或之前登記，參加辦法及詳情將於稍後公布。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，合力提高香港的疫苗接種率。社區疫苗接種是對抗大流行病的重要一環，藉此保護自己、親人、朋友和同事。

觀塘凱滙由信置、華置及市建局共同發展，為觀塘市中心重建項目的住宅部分。該計劃為香港歷史上最大規模的市區重建項目。

中聯辦2019年兩億大手掃入凱滙20伙

凱滙為近年新盤市場銷情最理想的樓盤之一，該盤在2018年12月推出首張價單，首批205伙，折實平均每呎僅17,388元，較當時啟德新樓盤的呎價低約三成，而首輪開售時，首批488伙亦即日沽清。

至於凱滙最矚目的業主為中聯辦。中聯辦在2019年1月斥2.47億元，以「一約多伙」購入20個該盤招標單位，成為當時最大筆「一約多伙」的新盤成交。

【豪客曝光】中聯辦斥近2.5億掃凱滙20伙 無須支付辣稅7400萬元