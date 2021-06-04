CCL報185.16點按周微升　創91周新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-04 16:54

中原城市領先指數CCL報185.16點，創91周（即2019年9月後）新高，按周升0.36%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周四區樓價指數齊升，是25周（即2020年12月）以來首見。

其中新界東CCL_Mass最新報200.58點，重返二百點水平，創97周（即2019年7月後）新高，按周升2.1%，升幅10周以來最大，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報173.41點，創100周（即2019年6月後）新高，按周升0.33%，連升4周共2.2%，是67周以來再現。港島CCL_Mass報192.67點，按周升0.74%。九龍CCL_Mass報179.26點，按周升0.23%。

新界西CCL_Mass最新報173.41點，與歷史高位相差僅2.03%。（余睿菁攝）

新界西CCL_Mass距離歷史高位約2%

CCL八大指數中，新界西CCL_Mass最接近自己的歷史高位（176.99點），相差僅2.03%。相信新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。其他三區指數與自己歷史高位相比，港島CCL_Mass相差3.3％，新界東CCL_Mass相差3.95%，九龍CCL_Mass相差5%。

CCL三大整體指數齊升，兼齊創新高。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.55點，創92周新高，按周升0.7%。CCL（中小型單位）報185.4點，創91周新高，按周升0.65%。

復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。（資料圖片）

復活長假後豪宅樓價累升2.71%

復活長假後7周計，三大整體指數同樣6升1跌，CCL累升2.9%，CCL Mass累升3%，CCL（中小型單位）累升2.93%，樓價升勢顯著。現時CCL距離自己歷史高位相差2.79%、CCL_Mass 相差2.15%及CCL（中小型單位）相差2.52%。相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的高位。

CCL（大型單位）報183.9點，按周跌1.12%，距離自己歷史高位相差4.18%。復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。