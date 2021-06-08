利嘉閣推「假一賠千」計劃　舉報假盤最多可獲1000元獎金

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-08 14:04

利嘉閣今日（8日）公布，旗下真盤源手機App推出「假一賠千」計劃。用戶如發現利嘉閣真盤源App或網站內出現的二手樓盤廣告，涉假盤或假相，即可作舉報，經核實確認後可獲1,000港元獎金。

解決市場「釣魚盤」、「影子盤」

利嘉閣地產主席施慧勤指，自2018年推出真盤源App以來，瀏覽量上升450%。截至上月，利嘉閣代理之二手成交約有13%是來自真盤源App，故希望推出「假一賠千」計劃可解決市場上的「釣魚盤」及「影子盤」，使整個行業更健康。

至於獎金金額將不設上限，亦不設期限。舉報個案會在5個工作天內處理及審查，一旦確認舉報屬實，舉報者即可獲1,000元獎賞。

左起為中原集團創辦人施永青、利嘉閣主席施慧勤及利嘉閣總裁廖偉強。

所謂「釣魚盤」、即以低市價單位吸引買家查詢，再以單位已售出為藉口，轉而推售真實存在但定價較高昂的單位。而「影子盤」即同一放盤單位，但以相近的描述、價錢或相片重複刊登，營造大量源盤資訊，令買家未能掌握實際市況。

施永青：樓價於第三季內會有突破

同場，中原集團創辦人施永青指，預計樓價於今年第三季內會有突破。他又指，即使今年樓價未必有雙位數升幅，仍相信樓市今年會跳出停濟不前的區域，進入上升軌道。

對於近期「白居二」交投熾熱，施永青認為在投資角度而言，白居二的成交不太理性。他認為，大部分白居二買家未有考慮補地價支出，如計入相關支出後，現時的成交價屬偏高，至於未來轉讓白居二單位會否「蝕本」則取決於易手時間。

利嘉閣：下半年樓價升7％至8%

利嘉閣地產總裁廖偉強則指，發展商上半年仍受疫情影響，減慢推新盤，料下半年新盤數量樂觀，預計全年新盤量會超過1.8萬個，樓價有上升空間。他又預計今年下半年樓價會有7％至8%升幅，豪宅市場升幅更大。