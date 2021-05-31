新世界、利嘉閣推兩天疫苗假期　市建局接140人申請「針假」

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-05-31 19:01

為鼓勵接種新冠疫苗，陸續有企業宣布為接種疫苗的員工提供有薪假。其中，發展商新世界（0017）發言人表示，集團鼓勵員工接種新冠疫苗，包括提供兩天有薪假，以及在今年1月1日起，透過旗下富通保險向香港員工提供免費疫苗副作用保障等。而為方便員工接種疫苗，集團擬安排員工外展接種服務，詳情稍後向員工公布。

至於地產代理行之一的利嘉閣地產今公布，為旗下員工增設「疫苗有薪假期」，由6月1日起，所有員工凡接種「2019冠狀病毒疫苗」，每接種一針即可獲一天有薪假期，接種滿兩針即可獲兩天有薪假期。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然本港疫情近期平穩，但周邊地區疫情爆發嚴重，香港市民仍不能掉以輕心，接種疫苗除可有效保護員工及客戶安全，更有利促進本港公共衞生，防止日後疫情反彈。廖氏強調，只有當本港疫苗的接種率達致群體免疫水平時，港人的生活才能儘早恢復正常，中港兩地日後「通關」才能暢通無阻。

此外，市建局亦指，由5月24日起已為員工提供疫苗假期及相關支援措施，包括容許員工於上班時間接種疫苗，員工可於接種每一劑疫苗後，享有一天假期。截至今日，市建局已接獲約140劑疫苗接種的報告並申請特別假期。