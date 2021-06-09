天價車位｜德永佳潘氏家族再斥920萬購Mount Nicholson車位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-09 12:25

由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂聶歌信山道Mount Nicholson，屋苑天價車位成交陸續曝光。新近一宗為德永佳潘氏家族成員再以920萬元購入一個車位，連同昨登記、由德永佳執行董事潘浩德以逾3,566萬元購入的三個車位，該家族合計斥約4,486萬元掃入四車位。

據土地註冊處資料，新成交為屋苑一個單號車位，上月底以920萬元易手，新買家為潘機澤（POON KEI CHAK）及香美娟（HEUNG MI KUEN MIRANER）。潘機澤為德永佳（0321）前執行副主席，亦為德永佳集團主席兼首席執行官為潘彬澤的兄弟。

德永佳潘浩德3566萬購Mount Nicholson三車位 每個作價逾1188萬

潘氏家族2016年連購屋苑3伙大宅

翻查資料，潘氏家族在2016年買入Mount Nicholson多個單位。其中，潘機澤及香美娟在2016年10月以3.5039億元購入屋苑第2期一伙A單位，實用面積4,566平方呎，呎價76,769元。

而潘浩德於2016年11月以逾7.49億元，購入項目2期中高層兩伙，實用面積共8,812平方呎， 呎價8.5萬元。