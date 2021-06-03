Mount Nicholson車位傳1020萬易手　料成全球最貴車位

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-03 16:25

香港樓價貴冠全球，連帶車位亦創天價。市場消息指，由九倉夥南豐合作發展的山頂豪宅屋苑Mount Nicholson，其中一個車位傳以1,020萬元售出，有機會問鼎全球最貴車位，金額足夠買一伙太古城兩房單位，此車位造價亦與近期送出供「打針抽獎」的觀塘凱滙一房樓價1,080萬元相若。

據了解，發展商今年4月推出Mount Nicholson部分車位發售，採價高者得的招標方式。市場消息透露，其中1號車位，新近以1,020萬元售出，另有一個雙號車位亦以930萬元售出，相關車位成交尚未顯示於成交紀錄冊。如成交屬實，兩車位均打破全港車位造價紀錄。有指屋苑業主之一的賭王四太梁安琪亦有購入屋苑車位。

參考全港對上一個最貴車位，為新地（0016）旗下何文田天鑄，去年年中以660萬元易手，為當時本港最貴車位。然而，是次Mount Nicholson將紀錄一下子推高五成。

Mount Nicholson的住宅單位本身亦屬天價，2017年屋苑的12樓C及D室，以11.65億元沽出，成交呎價達13.21萬元，呎價計，曾創當時的亞洲分層單位呎價紀錄。直至今年2月份，此紀錄才被長實（1113）的半山波老道21 BORRETT ROAD，以每呎成交價13.6萬元打破。

業主身份顯赫 四太斥13億掃4伙

Mount Nicholson的業主亦相當顯赫，其中，四太梁安琪2016年豪斥13億元大手掃入四伙，贈予兩名90後千金何超欣及何超盈，當時她指「買樓是畀女兒學投資」。至於肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓，2019年以9.16億元購入單號獨立屋，呎價逾10萬元，以22歲之齡當上Mount Nicholson最年輕業主。

至於有「舖王」之稱的大鴻輝集團主席梁紹鴻，也以首置名義斥資9.12億元購入屋苑2期16樓A及B室，呎價10.4萬元。另內房龍湖地產（0960）主席吳亞軍的前夫蔡奎，斥14億元購入雙號洋房，呎價近15.2萬元，打破亞洲屋苑式洋房紀錄。

參考樓書，位於山頂聶歌信山道8號的Mount Nicholson，全盤提供48伙分層戶及19幢洋房，第一、二期的住客車位合共有73個，未計獨立屋車位。